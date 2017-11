Geprüft wird nicht nur die Abgasqualität am Endrohr, sondern selbstverständlich auch die Lautstärke, mit denen die Abgase ins Freie geblasen werden. Seitdem es Grenzwerte für die Töne der "Autoverdauung" gibt, sind die Autos echte Leisetreter geworden. Das gefällt nicht jedem, insbesondere Fahrer sportlicher Autos wollen mehr von ihrem fahrbaren Untersatz hören und nehmen "geräuschverstärkende" Maßnahmen an ihrer Abgasanlage vor. Das kann, muss aber nicht illegal sein.

Wenn die Abgasanlage zu viele Bauteile wie Katalysatoren, Schalldämpfer oder Verzweigungen enthält, behindert das die Abführung der Abgase und bremst den Motor ein. Ein offenes Flammrohr ist dafür bei einem 4-Takt-Motor ideal, aber für heutige Verhältnisse viel zu laut. Auf der Rennstrecke geht da viel mehr, deshalb sind Renn- und Sportwagen auch deutlich lauter als Serienfahrzeuge.



Da diese aber manchmal auch sportlich bewegt werden oder sogar in Tourenwagenrennen auf der Rennstrecke unterwegs sind, muss eine Lösung für den beschleunigten (aber lauteren) Abgastransport gefunden werden. In der Regel wird hier mit Klappen im Abgassystem gearbeitet, die elektronisch oder pneumatisch angesteuert werden und dem Abgasstrom eine (laute) Abkürzung bieten, die während der Geräuschmessung verschlossen bleibt. So kann man es ordentlich "knallen" lassen, ohne mit der Betriebserlaubnis in Konflikt zu geraten. Das ist zwar (zu) laut, aber trotzdem legal.