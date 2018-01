Wer sein nicht mehr ganz taufrisches, aber gut gepflegtes Auto zum Ölwechsel bringt, ist schnell in einem Entscheidungsdilemma: Was soll in die Ölwanne, damit der Motor weiter so schön schnurrt wie bisher? Ist das ganz neue, NASA-getestete Space-Öl mit doppelt verstärkter Synteseformel und Molibdänzusatz das Richtige? Oder bleibt man doch lieber bei dem, was in der Bedienungsanleitung vom Hersteller empfohlen wird?