Vor 70 Jahren wusste noch niemand etwas mit dem Begriff "Geländewagen" anzufangen. Wer aber dienstlich über Stock und Stein musste, zählte auf den "Jeep". Berühmt wurde das recht kleine Auto 1944 an den Stränden der Normandie und später in Großbritannien als Basis des legendären "Land-Rover". Dieser sollte im Nachkriegs-England als Universal-Fahrzeug insbesondere der Landbevölkerung zu Mobilität und Transportmöglichkeit verhelfen, was er auch perfekt schaffte.

Der Land-Rover war die Blaupause für Autos wie "Unimog", "LandCruiser" und schließlich die "G-Klasse" von Mercedes-Benz. Alles schwere und große Autos mit massiven Leiterrahmen, Starrachsen mit mechanischen Sperren und Allrad-Antrieb. Diese Autos wurden auch von den jeweiligen Armeen der Herstellerländer eingesetzt, was Rückschlüsse auf Qualität und Leistungsfähigkeit erlaubt.



Aktuell sind solche "City-Panzer" schwer in Mode, allerdings hat all das, was heute in diesem Segment als SUV (Sports-Activity-Vehicle) angeboten wird, mit den Ahnen kaum noch etwas gemein. Geblieben sind die schiere Größe, die hohe Sitzposition und viel Platz im Innenraum für Passagiere und Ladung. Und genau das, ist der Grund für den Erfolg der SUVs: Der deutsche Autofahrer mag es eben groß und bequem, auch wenn um ihn herum in der Großstadt immer weniger Platz ist.