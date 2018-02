Der Vorläufer, Bildrechte: IMAGO

Die Golfklasse bekam damals durch den Golf II ihren Namen, ein Auto, das auch heute noch in 6-stelliger Zahl in den Zulassungsstatistiken steht. Der Baby-Benz 190 E erreichte in der Wendezeit seine volle Blüte und fließt erst jetzt wegen heftiger Umweltdiskussionen in den Maghreb ab. Das gleiche gilt für den großen Bruder W124, einen Vorläufer der E-Klasse. Taxifahrer schwören auch nach 870.000 km und der 3. Automatik auf das Stuttgarter Urgestein und schimpfen gotteslästerlich über Politiker, die sie wegen einer lächerlichen Plakette an der Windschutzscheibe, die kein Taxi dieser Generation bekommen wird, von ihrem Auto trennen wollen.



Warum also trennen sich die Leute nicht von eigentlich längst überholten Autos? Die Ursache ist rein finanzieller Natur, obwohl die Kfz-Steuer dieser Autos inzwischen fast unerschwingliche Höhen erreicht hat. Großvolumige Dieselmotoren sind schlicht nicht mehr zu finanzieren, die Benziner dagegen können mit Kaltlaufreglern meistens aufgerüstet werden. Das hält die Steuerbelastung niedrig, manchmal sogar unter der eines neueren Autos. Und die Versicherungsprämien bewegen sich auch auf einem sehr verträglichen Niveau, wenn man es mit einem Haftpflicht-Vertrag bewenden lässt. Die Hauptursache für die steigende Beliebtheit der "Autos für die Ewigkeit" ist aber der fehlende Wertverlust, der einen Neuwagen oder einen jungen Gebrauchten für die meisten Leute völlig unerschwinglich macht. Und wenn man sein Schätzchen gut pflegt, bis es 30 Jahre alt ist, beginnt der Wert sogar zu steigen.