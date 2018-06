Wenn es dabei laut klackert, ist wahrscheinlich ein Antriebswellengelenk ausgeschlagen oder es läuft trocken (weil z.B. eine Manschette undicht ist und das Schmierfett verschwunden ist). Brummt es bei Kurvenfahrt, ist in aller Regel das Radlager des kurvenäußeren Rades defekt und muss erneuert werden. Die Grenzen zwischen Geräuschquellen aus Motor und Antrieb sowie dem Fahrwerk sind fließend. Manche Mysterien treten zwar nur unter Last oder in der Kurve auf, sind aber dem Fahrwerk bzw. dessen Aufhängung zuzuschreiben.



Grundsätzlich entstehen Klopf- und Klappergeräusche aus dem Fahrwerksbereich immer durch direkten Kontakt sich bewegender Teile (der Fachmann spricht auch von Körperschall). Konstruktiv wird das durch die "Entkopplung" der potentiellen Schallquellen erreicht. In den meisten Fällen passiert das durch die Lagerung der Achskomponenten in Kunststoff. Und hier wird es interessant: Kunststoffe altern und verschleißen und können dann ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen.