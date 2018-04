Bildrechte: colourbox

Was immer wieder in die Diskussion kommt, ist der sogenannte "Dauerfilter", mit dem man sich nach Einbau für die Zukunft die Ölwechsel ersparen soll. Ein Ölwechsel kostet Geld, keine Frage. Ein Dauerfilter kostet aber ebenfalls Geld, mit Einbau kommt da ein mittlerer dreistelliger Betrag zusammen. Mit dem Dauerfilter muss man angeblich das Öl nicht mehr wechseln, aber den Filter! Und der kostet als Ersatzteil fast so viel wie ein billiger Ölwechsel.



Wer geschickt ist, kann den Ölwechsel selber machen und ist dann mit etwa 25 Euro dabei. In großen Städten gibt es "Ölschnell-Dienste", bei denen man für einen Ölwechsel kaum mehr bezahlt. Wer trotzdem einen Dauerölfilter sexy findet, sollte folgendes bedenken: Das Motoröl ist eine hochkomplexe Chemikalie, die vielfältige Anforderungen erfüllen muss. Selbst feinst gefiltert, altert Motoröl und verliert schließlich die Eigenschaften, die es in den aktuellen High-Tech-Motoren haben muss. Extreme Temperaturwechsel sorgen für chemische Umwandlungsprozesse, hohe Drehzahlen zerschlagen komplizierte Molekül-Ketten der Additive im Öl und Kraftstoff versauert den Schmierstoff.



All das zeigt: Dauerfilter sind für die Praxis ungeeignet.