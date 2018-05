Das "Dübener Ei" war schon in den 1960er Jahren ein beliebter Campinganhänger. Bildrechte: MDR/rbb/Christa, Max, Jörg Würdig

Sehr gefragt ist eine Heckgarage. Wenn vorhanden, sollte dieser Stauraum aber wenigstens zwei Fahrräder fassen, sonst ist der zu zahlende Aufpreis zu hoch. Manchmal passt sogar ein kompletter Motorroller ins Heck. Dann muss allerdings die Bodenkonstruktion der Heckgarage entsprechend stabil sein, was den Preis des in die Höhe treibt.



Deutlich nutzerfreundlicher (aber auch teurer) als ein Campinganhänger sind Wohnmobile, die es in allen Größen und Komfortgraden gibt. Zwar können Wohnmobile genauso wie Campinganhänger überladen werden, dafür kann man mit ihnen (natürlich richtig beladen!) flotte Reiseschnitte erzielen. Das Tempo 80/100-Limit gilt für sie nämlich nicht. Nicht nur deshalb boomt das Wohnmobil-Segment und mit ihm die Preise. In der Spitzengruppe sind "Motor-Homes" so teuer wie ein Einfamilienhaus in bester Lage.