Reifen gehören zu den Teilen des Autos, die größte Bedeutung für die Sicherheit haben. Zwar ist ein Reifenschaden statistisch gesehen sehr selten, und doch versagen etwa 3 Millionen Reifen pro Jahr in Deutschland vorzeitig ihren Dienst. Die Defektursachen sind dabei nur in den seltensten Fällen vom Reifenhersteller zu vertreten.

Viel häufiger liegt es an:

Zu niedriger Luftdruck führt zu einer starken Erwärmung des Reifens und damit zur Gefahr eines Reifenschadens. Außerdem beeinträchtigt zu niedriger Luftdruck die Fahrstabilität, fördert den Verschleiß und verursacht höheren Kraftstoffverbrauch. Es empfiehlt sich, den Luftdruck alle 14 Tage am kalten Reifen zu prüfen. Grundsätzlich nie verkehrt: Füllen Sie 0,2 bar mehr ein als vorgeschrieben ist, da die Fahrzeughersteller aus Komfortgründen meist nur den Mindestdruck angeben. Das Reserverad nicht vergessen! Ventilkappen immer fest aufschrauben, fehlende sofort ersetzen.

Bei allen Überlegungen zu den vermeintlichen Vorteilen von "reinem" Stickstoff als Reifenfüllgas darf nicht vergessen werden, dass Luft bereits zu ca. 78 % aus Stickstoff besteht. Bei der Annahme, dass der diffusionsbedingte Druckverlust an einem intakten Reifen über 3 Monate schätzungsweise 0,1 bar beträgt, wird klar, dass dies nicht der Grund sein kann, die regelmäßigen Reifendruckprüfungen zu reduzieren. Andere mögliche Druckverluste (z.B. durch Undichtigkeiten und Verletzungen) spielen zudem eine wesentlich größere Rolle.

Bildrechte: colourbox

Ab dem 1. November 2014 müssen neue Autos mit einem Reifendruck-Kontroll-System (RDKS) ausgerüstet sein. Viele Autos haben es aber auch schon vorher an Bord. Eine Nachrüstpflicht besteht nicht, ist aber möglich. Man unterscheidet zwischen direkt und indirekt messenden Systemen, letztere sind etwas träger und ungenauer. Grundsätzlich ist ein RDKS eine gute Sache, weil der Reifendruck mehr in das Bewusstsein des Fahrers rückt. Auf der anderen Seite verkompliziert (und verteuert!) so ein System jeden Reifenwechsel.