1. Die Pflegeroutine anpassen

Um eine ausreichende Feuchtigkeitszufuhr der Gesichtshaut zu gewährleisten, sollten Cremes und Lotionen mit reichhaltigen Inhaltsstoffen verwendet werden, da diese der natürlichen Lipidschicht der Haut ähneln. Dazu gehören pflanzliche Öle wie z.B. Oliven- oder Arganöl, aber auch Sheabutter und Linolsäure. Da der Wasseranteil in Feuchtigkeitscremes auf der Haut gefrieren kann, wird bei Kälte fetthaltige Pflege empfohlen.



Auch wenn es in der kalten Jahreszeit angenehm ist, heiß zu Duschen oder zu Baden entzieht der Haut Feuchtigkeit. Deshalb sollte man die Wassertemperatur so niedrig wie möglich halten und baden auf höchstens einmal in der Woche beschränken. Statt Seife lieber milde, rückfettende Duschöle verwenden.

2. Hautpflege ohne Alkohol verwenden

Bildrechte: ddp Viele Pflegeprodukte enthalten Alkohol oder andere chemische Inhaltsstoffe. Aufgrund der antibakteriellen Wirkung ist es empfehlenswert, eine Gesichtsreinigung ohne Alkohol zu verwenden.



Alkohol kann unsere Haut reizen und trocknet sie zusätzlich aus. Gerade in der kalten Jahreszeit, in der die Gesichtshaut schon mit den verschiedenen Witterungsbedingungen und der austrocknenden Heizungsluft zu kämpfen hat, stellt dies eine zusätzliche Belastung für unsere Haut dar.

3. Auch im Winter vor der Sonne schützen

Bei Kälte wird die Sonne unterschätzt. Winterhaut ist deutlich empfindlicher als die gebräunte Sommerhaut. Bei der Tagescreme ist also auf einen hohen Lichtschutzfaktor achten. Und auch im Winterurlaub in den Bergen ist trotz schwächerer Sonne die UV-Belastung hoch. Mit jedem Höhenmeter steigt die UV-Intensität der Sonne. Gleichzeitig reflektieren Schnee und Eis die UV-Strahlen, was zu einer Verstärkung der UV-Strahlung von bis zu 90 Prozent führen kann.

4. Fett tut den Lippen gut

Weil unsere Lippen anders als der Rest der Haut keine Talgdrüsen zur Fettproduktion besitzen, sollten Menschen, die zu trockenen Lippen neigen, jetzt nachhelfen. Ein guter Lippenpflegestift muss viel Fett enthalten. Beim Kauf lohnt sich ein Blick auf die Verpackung. Empfohlen werden Produkte, die möglichst wenige andere Inhaltsstoffe enthalten. Bestimmte Substanzen können allergische Reaktionen hervorrufen.

5. Handzahm

Bildrechte: IMAGO Wer seinen Händen auf die Schnelle eine Kur gönnen will, sollte dies tun: Cremen Sie die Hände dick ein und umwickeln Sie sie mit Frischhaltefolie. Lassen Sie die Creme 20 bis 30 Minuten lang einwirken. Wenn Sie mögen, können Sie sie auf einer warmen Wärmflasche ablegen. So öffnen sich die Poren und die Handpflege kann besser eindringen. Danach können Sie sich über wunderbar weiche Hände freuen.



Prinzipiell gilt: Cremen Sie die Hände nach dem Waschen immer ein – und zwar besonders auf dem Handrücken, denn da entstehen am ehesten raue Stellen und manchmal sogar Risse. Sehr effektiv für zarte Haut sind Mandel- und Avocado-Öl sowie Sheabutter.

6. Viel trinken