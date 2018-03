Die Betrüger gehen auf verschiedene Arten vor. Oft erhalten die Opfer einen Anruf, bei dem auf dem Display die Notrufnummer der Polizei erscheint. Die Stimme am Telefon warnt den Angerufenen vor Einbrecherbanden und wird aufgefordert, seine Wertsachen sowie sein Bargeld in eine Tasche zu packen, deren Abholung später noch angekündigt wird. Die Betroffenen sind oft überrumpelt und händigen später bereitwillig alle Wertsachen an die falschen Polizisten aus.