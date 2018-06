Busreisen versprechen Mobilität für den kleinen Geldbeutel. Doch nicht alle Tickets sind zu Schnäppchenpreisen erhältlich. Es empfiehlt sich, das Ticket möglichst früh zu kaufen, dann ist es in der Regel günstiger. Häufig sind die Kontingente an Billigtickets begrenzt. Langfristige Buchungen erhöhen die Chance auf diese Tickets. Wer flexibel ist, kann auch mit Smartphone via App Last-Minute-Angebote buchen. Bahn oder Flugzeug können bei längeren Strecken oft eine günstigere Alternative sein. Vergleichen lohnt sich. Wenn möglich, reservieren Sie einen Sitzplatz.

Bildrechte: IMAGO

Aus Fernbussen werden immer häufiger Koffer gestohlen. Oft nutzen Kriminelle die unübersichtlichen Situationen an den Haltestellen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, reist im Bus nur mit Handgepäck. Das dürfen Sie häufig kostenlos mitnehmen. Busunternehmen raten generell dazu, Wertsachen mit in den Innenraum zu nehmen. Zudem erhalten Fahrgäste mit dem Online-Ticket persönliche Gepäckscheine. Bringen Sie diese gut sichtbar am Gepäck an. Am besten fotografieren Sie vor Fahrtantritt den Inhalt ihres Koffers und notieren sich grob, was Sie alles dabei haben. Wenn es geht, fotografieren Sie ihren Koffer auch im Gepäckfach, damit Sie bezeugen können, dass er da auch drin war und wie er aussah.



Sollten Ihnen tatsächlich Koffer oder Reisetasche abhandengekommen sein, melden Sie den Diebstahl umgehend beim Fahrer und auf jeden Fall auch bei der Polizei. Dann machen Sie Ihre Ansprüche beim Busunternehmen geltend. Sollte das Unternehmen nicht reagieren, wenden Sie sich an die "söp". Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. vermittelt in der Regel sehr erfolgreich zwischen Transportunternehmen und Kunden.