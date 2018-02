Auf eine Kokosmatte, erhältlich in jedem gut sortierten Baumarkt, mit Masking-Tape ein Muster kleben. Anschließend die Flächen mit einem Flächenpinsel aus Schaumstoff und Acrylfarbe sauber ausmalen.

Bildrechte: MDR/Judith Heinze

Natürlich lassen sich auch Schriftzüge auf eine Kokosmatte aufmalen.



Dazu die Schrift am Computer in der gewünschten Schriftart und Größe ausdrucken. Danach die Schrift mit einem Cuttermesser ausschneiden, sodass eine Schablone entsteht. Diese auf die Kokosmatte legen und mit Nadeln fixieren. Nun die Umrisse abzeichnen. Die so entstandenen Flächen im Anschluss mit Acrylfarbe füllen.