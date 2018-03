Bildrechte: MDR/Judith Heinze

Zunächst das Furnier (Baumarkt oder Reste vom Tischler) in Streifen schneiden. Die Breite kann variieren, je nachdem, wie groß die Vögelchen werden sollen. Je breiter der Streifen wird, desto länger muss er auch sein, damit er geknotet werden kann. Beispiel: Für ein 10 Zentimeter hohes Vögelchen wird ein 55 bis 60 Zentimeter langer und 3,5 Zentimeter breiter Streifen Furnier benötigt.



Das Furnier etwas in einem Wasserbad "baden", damit es weniger trocken, sprich brüchig ist und splitterfrei in Form gebracht werden kann. Als nächstes den Streifen zu einer Schlaufe legen, eine Seite sollte länger als die andere sein. Die längere Seite wird durch die nun entstandene Schlaufe geführt und ganz vorsichtig zu einem Halbknoten festgezogen. Dieser Halbknoten bildet den Körper des Vögelchens. Zum Schluss das längere Ende zu einem hübschen Schwanzgefieder zurechtschneiden – das kürzere Ende zum Kopf mit Schnabel.