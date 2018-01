Diese Bälle avancieren zum Hingucker in jeder Wohnung und eignen sich auch als nettes Geschenk. Dafür einfach eine kleine Styroporkugel, die vorher farblich behandelt wurde, mit alten Korken bekleben. Alternativ lassen sich die Korken auch mit Zahnstochern befestigen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Korken so eng wie möglich nebeneinander auf der Kugel angeordnet werden. Es sieht gut aus, wenn jeweils eine kleine und eine große Kugel dekoriert werden.

Für die Pinnwand aus Korken wird ein schöner, tiefer Bilderrahmen benötigt. Das Glas herausnehmen und die Korken einfach auf der Fläche mit einem Heißkleber anbringen. Wer der Pinnwand einen hochwertigeren Look verleihen möchte, kann einzelne Korken vor dem Aufbringen mit Kreidefarbe behandeln. Die Highlights sehen hübsch aus! Für die Schmuckaufbewahrung werden in die Korken kleine Haken eingedreht. An denen kann der Schmuck später befestigt werden.

Bildrechte: MDR/Judith Heinze

Mit Stoff: Es gibt wunderschöne und oft auch sehr teure Stoffe. Diese lassen sich auf Kork-Untersetzern super in Szene setzen. Dafür einfach einen solchen Untersetzer mit Stoff beziehen und als Pinnwand nutzen. Das bringt Glamour ins Haus! Dafür wird der Stoff passend zugeschnitten und dann vorsichtig an der Rückseite mit Heißkleber besfestigt. Achtung, den Stoff so spannen, dass keine Falten entstehen.



Lavendeldruck: Gedruckt wird auf günstigen Untersetzern aus Kork. Dafür das Motiv via Laserdrucker ausdrucken (Tintenstrahl funktioniert nicht). Dieses Motiv nun spiegelverkehrt auf den Untersetzer legen und mit Klebestreifen befestigen. Dann Lavendel-Öl (in der Drogerie erhältlich) auf ein Stück Küchenkrepp geben und behutsam auf die Fläche tupfen. Mit einem Löffel und etwas Druck das Papier langsam lösen. Zurück bleibt ein schöner Abdruck des Motivs. Drei verschiedene Größen an der Wand ersetzen eine große Pinnwand.