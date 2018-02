Vanja ist intersexuell und hat vor dem Bundesverfassungsgericht für die Einführung eines dritten Geschlechts geklagt. Bildrechte: dpa

Menschen, die dem dritten Geschlecht zugeordnet werden, bezeichnet man als Intersexuelle. Doch was verbirgt sich hinter der Intersexualität? Die Antwort beschreibt gewissermaßen eine biologische Besonderheit: Die meisten Menschen werden mit einem bestimmten Geschlecht geboren, dass sich über gewisse Merkmale bestimmen lässt. Dazu gehören Chromosomen, Hormone, Keimdrüsen und äußere Geschlechtsorgane. Bei intersexuellen Menschen ist das nicht ganz so eindeutig. Sie weisen Merkmale beider Gechlechter auf – kommen also gewissermaßen zwischen den Geschlechtern zur Welt. Dabei kann es durchaus sein, dass eine intersexuelle Person äußerlich zwar eindeutig einem Geschlecht entspricht, genetisch oder horomonell aber dem des anderen.



Die Intersexualität wird den sogenannten Sexualdifferenzierungsstörungen zugerechnet. In der Vergangenheit hat man auch von "Zwittern" gesprochen, was einige Menschen jedoch als diskriminierende Bezeichnung empfinden. Das Phänomen ist gar nicht so selten, wie man vermuten könnte: Nach Schätzungen kommt etwa eines von 4.500 bis 10.000 Kindern intersexuell zur Welt. Diese Uneindeutigkeiten des Körpergeschlechts sind biologisch möglich, weil die Geschlechtsorgane beim männlichen und weiblichen Embryo im Mutterleib aus denselben Anlagen entstehen.