Skateboards mit Motor, Elektro-Scooter oder Hoverboards, es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Gefährten, die mit einem Elektromotor ausgestattet sind. Die Mini-Stromer machen Spaß und könnten den Weg zur Arbeit oder in die Stadt verkürzen.

Doch der deutsche Gesetzgeber kann mit den "Elektrokleinstfahrzeugen" bisher noch nicht so richtig etwas anfangen. Für Straßen oder auch Radwege sind Hoverboards, Elektro-Scooter oder auch motorbetriebene Skateboards nicht zugelassen. Denn alles, was schneller als 6 km/h fahren kann, muss laut Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) über einen Sitz, Lenkung, Bremse, Beleuchtung oder Spiegel verfügen.

Bildrechte: IMAGO

Mit einer solchen Ausstattung kann ein Hoverboard oder ein E-Skateboard nicht dienen. Die Elektrofahrzeuge dürfen daher aktuell nur auf Privatgelände benutzt werden. Laut Bußgeldkatalog kann das Fahren mit einem nicht zugelassenen Kraftfahrzeug mit 70 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet werden. Außerdem müsste der Fahrer eine Fahrerlaubnis für die Geräte besitzen. Da aber nicht klar ist, wie die Elektrokleinstfahrzeuge in der StVO kategorisiert werden, ist auch nicht klar welcher Führerschein dafür notwendig wäre.



Die einzige Ausnahme stellen hier sogenannte Pedelecs (Pedal Electric Cycle) und E-Bikes dar. Damit zu fahren ist legal. Pedelecs gelten als Fahrräder, da die Tretunterstützung nur bis 25 km/h funktioniert und die Motoren nicht mehr als 250 Watt unterstützen. Für E-Bikes, die deutlich schneller und mit mehr Power unterwegs sind, muss der Fahrer mindestens 16 Jahre alt sein und einen Führerschein der Klasse AM besitzen.