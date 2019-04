In jedem Fall muss der Verbraucher Batterien und Akkus, die nicht von dem Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe des Gerätes herausnehmen und separat entsorgen, zum Beispiel in den eben erwähnten Batteriesammelboxen im Handel. Aber auch die Kommunen nehmen Altbatterien zurück, etwa auf Wertstoffhöfen oder in Schadstoffmobilen.



Seit dem 15. August 2018 wird der sogenannte offene Anwendungsbereich in das ElektroG eingeführt. Damit können auch Möbel mit fest eingebauten elektrischen Komponenten wie ein Badschrank mit integrierter Beleuchtung am Lebensende zum Elektroschrott werden. Auch Schuhe oder Bekleidung mit dauerhaft und fest eingebauten Leuchtmitteln oder elektronischen Bauteilen müssen am Ende gegebenenfalls als Elektroschrott entsorgt werden.



Nicht betroffen sind nur explizit im Gesetz genannte Ausnahmen, z.B. Glühlampen, Ausrüstungsgegenstände für einen ausschließlichen Einsatz in der Forschung oder auch ortsfeste industrielle Großwerkzeuge. "Die Entscheidung kann im Einzelfall kompliziert sein. Die Feststellung, ob ein Elektro- und Elektronikgerät vorliegt und in den Anwendungsbereich des ElektroG fällt, trifft die "stiftung elektro-altgeräte register". Sie ist für die Umsetzung der Gesetzesänderung verantwortlich", ergänzt Isabel Wagner vom Umweltbundesamt.