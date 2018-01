Jedenfalls nach dem Gesetz ist familiäre Solidarität keine "Einbahnstraße", sondern es wird verlangt, dass der wirtschaftlich Leistungsfähige demjenigen nahen Angehörigen hilft, der aufgrund seines geringen oder hohen Alters noch nicht bzw. nicht mehr für sich selbst aufkommen kann. So bestimmt § 1601 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), dass Verwandte in gerader Linie, also Kinder, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern usw., wechselseitig verpflichtet sind, einander Unterhalt zu gewähren. Der im Alter pflegebedürftige Vater, der seinen Bedarf, namentlich die Kosten der Unterbringung im Pflegeheim, nicht vollständig aus der Rente und den Leistungen der Pflegeversicherung bestreiten kann, darf also ohne Weiteres seine erwachsenen und leistungsfähigen Kinder auf Unterhaltszahlung in Anspruch nehmen. Zwar wird er diesen regelmäßig nicht "auf der Tasche liegen" wollen und sich stattdessen an das Sozialamt wenden. Zu einer dauerhaften Entlastung der Kinder führt ein solches Verhalten freilich nicht, denn das für den Unterhalt einspringende Sozialamt kann sich aufgrund eines gesetzlich angeordneten Übergangs des Unterhaltsanspruchs bei ihnen schadlos halten.