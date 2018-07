Bildrechte: IMAGO

Jeder Mensch ist rechtlich verpflichtet zu helfen, wenn eine andere Person in Gefahr ist. Das steht im sogenannten Hilfeleistungsparagrafen 323 im Strafgesetzbuch. Darin ist festgeschrieben, dass unterlassene Hilfeleistung mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden kann, sofern man sich bei der Hilfeleistung nicht selbst in Gefahr bringen würde. Dabei gilt der Grundsatz, dass ein jeder so viel tun muss, wie zumutbar ist.



Der Notruf bei der Polizei, der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst ist für alle Pflicht und kann schon die ausreichende lebensrettende Hilfe sein. Auch den Körper einer verletzten Person warm zu halten ist in der Regel zumutbar. Wer allerdings beispielsweise mit einem Baby oder Kleinkind am Strand ist, muss nicht ins Wasser rennen und sein Kind allein zurücklassen. Zudem sollte niemand sich und seine Fähigkeiten überschätzen. Die eigene Sicherheit steht bei jedem Rettungseinsatz grundsätzlich im Vordergrund: Ohne einen gesunden Retter gibt es auch kein gesundes Opfer. Wenn der Helfer sich in Gefahr bringt, ist niemandem geholfen.