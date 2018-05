Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wer eine Wohnung oder ein Haus finanziert, braucht genügend Eigenkapital, damit der Baukredit nicht zu hoch ausfällt und genügend Einkommen, um die Monatsrate an die Bank zu zahlen.



Das Finanzieren wird billiger, wenn Eigenkapital und Einkommen besser aussehen. Nicht immer kann man Familienphasen und Jobwechsel auf den Immobilienkauf abstimmen. Wo es aber möglich ist, sollten Sie Ihre Immobilienpläne dann in die Tat umsetzen, wenn die Babypause beendet und der neue Job gefunden ist. Nur ein Einkommen, das Sie bereits nachweisbar verdienen, kann die Bank in die Kreditprüfung einbeziehen.



Rechnen Sie mit Nachfragen, falls Sie älter als fünfzig sind. Je älter Sie beim Abschluss des Kreditvertrags sind, umso intensiver muss die Bank prüfen, ob Sie den Kredit noch bedienen können, wenn Sie in Rente gehen. Bei den langen Laufzeiten eines Baukredits kann dies auch schon Fünfzigjährige betreffen, die neu kaufen wollen oder eine Anschlussfinanzierung mit hoher Restschuld suchen. Kritisch sind auch Modernisierungskredite, die Sie vielleicht benötigen, nachdem Sie bereits zehn oder zwanzig Jahre in der Immobilie gelebt haben.