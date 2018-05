Lassen Sie sich beraten



Manchmal können Sie 50 Prozent sparen In den vergangenen 15 Jahren sind BU-Verträge immer besser geworden. Das schlägt sich auch im Preis nieder: Der Schutz kostet oft viel und die Beitragsunterschiede sind enorm. Eine 35-jährige Bürokauffrau, die sich mit 1.500 Euro Rente absichern möchte, zahlt beim günstigsten guten Angebot 73 Euro im Monat. Beim teuersten sind es 153 Euro – also mehr als doppelt so viel.



Weil bei der Berufsunfähigkeitsversicherung vor allem die Leistung zählt, sollten Sie auch das Kleingedruckte vergleichen. Lassen Sie sich dabei unbedingt kompetent beraten. Finanztip hat in einem längeren Prozess eine Reihe von guten Maklern für diese Beratung identifiziert: Hoesch & Partner, Buforum24, Zeroprov, Freche Versicherungsmakler, Blank & Partner, Thomas Kliem, Ritzerfeld & Partner sowie Meyer & Fritzsche. Die wichtigsten Kriterien für eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung hat Finanztip in einer Liste zusammengestellt.