Und in Zukunft müssen Arbeitgeber einen Zuschuss zahlen, wenn Arbeitnehmer diese Gehaltsumwandlung machen. Beide Neuregelungen sind Teil des sogenannten Betriebsrentenstärkungsgesetzes , das der Bundestag im vergangenen Sommer beschlossen hat. Schon vorher gab es zahlreiche Betriebe, die von sich aus ihren Mitarbeitern in unterschiedlichen Formen eine Betriebsrente gezahlt haben. Ziel dabei war oft, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Firma zu binden.

Die wichtigste Neuerung des vergangenen Sommers: Bis zu 200 Euro Ihrer privaten Zusatzrente sind sicher. Ist die gesetzliche Rente sehr niedrig, stockt der Staat auf das Niveau der Sozialhilfe auf – die sogenannte Grundsicherung. Dabei werden aber alle anderen Einkünfte verrechnet, wozu bis zum vergangenen Sommer auch die Betriebsrente zählte. Hatten Sie also zum Beispiel mit gesetzlicher Rente plus Betriebsrente weniger zusammen als die Grundsicherung, hatten Sie im Alter nichts davon.

Bildrechte: IMAGO

Das ist jetzt anders. Geringverdiener könnten dann bis zu 200 Euro an zusätzlicher Rente aus einer betrieblichen Altersversorgung behalten – ohne Verrechnung.



Die zweite wichtige Neuerung: Der Arbeitgeber muss künftig in jedem Fall etwas zur Betriebsrente zuschießen. Spätestens ab 2022 muss Ihr Chef in jedem Fall etwas dazugeben, wenn Sie für die Betriebsrente etwas vom Bruttogehalt abzweigen. Das war bislang nicht verpflichtend, obwohl der Arbeitgeber damit Lohnnebenkosten spart. Künftig muss er die Rente jedoch mit mindestens 15 Prozent bezuschussen. Allerdings sind das noch immer weniger als die 19 Prozent, die er in der Regel spart.