Die Portale haben aber längst nicht alle Banken an Bord. Deswegen lohnt es sich für einen wirklich guten Vergleich, zwei Portale zu nutzen. Wenn Sie ein gutes Angebot vorliegen haben, lohnt auch das Gespräch mit der Hausbank. Die kennt Sie am besten und müssten eigentlich bei guten bonitätsabhängigen Angeboten mithalten können.

Schließen Sie keinesfalls eine Restschuldversicherung zu ihrem Kredit ab , auch nicht beim Autohändler. Sie brauchen den Versicherungsschutz nicht und er ist unnötig teuer. In Großbritannien ist der Parallelverkauf von Krediten und Restschuldversicherungen verboten. Die Kosten einer solchen Versicherung sind nicht in den Zinssatz eingerechnet, sie werden vielmehr auf die Darlehenssumme aufgeschlagen. Die Experten von Finanztip.de sind bei Stichproben auf Kosten von 13 bis 17 Prozent des Auszahlungsbetrags gestoßen. Bei einem fünfjährigen Ratenkredit in Höhe von 10.000 Euro sind das zusätzliche Kosten zwischen 1.200 und 2.000 Euro.

Zahlen Sie den Kredit so schnell wie möglich zurück. Kommen Sie zwischendurch wider Erwarten an Geld, tilgen Sie damit am besten so schnell wie möglich den Kredit. Ratenkredite können Sie jederzeit kündigen. Es kann zwar eine Strafzahlung anfallen, diese Vorfälligkeitsentschädigung ist aber gedeckelt. Und zwar auf 1 Prozent, falls der Kredit noch mehr als zwölf Monate läuft, bei einer kürzeren Zeit ist es sogar nur ein halbes Prozent.