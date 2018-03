Grundsätzlich gilt: Hohe Renditen werden einem nicht geschenkt. Langfristig lassen sich beispielsweise mit Aktien bessere Renditen erzielen als mit Tagesgeld und Festgeld. Dafür müssen Anleger aber das Risiko von zwischenzeitlichen Kursverlusten an den Börsen in Kauf nehmen. Am besten sind für uns Kleinanleger internationale Aktienindexfonds, kurz auch Aktien-ETF genannt. Wichtig dabei: Aktienanlagen sind nur langfristig renditeträchtig und auch einigermaßen sicher. Jeder muss daher selbst bestimmen, wie groß das Risiko ist, dass er eingehen möchte.

Bildrechte: IMAGO

Wie erfolgreich eine Geldanlage ist, hängt auch von der Anlage-Dauer ab. Wer etwa zu hohen Kursen Aktien kauft, bei einer Krise Panik bekommt und die Aktien dann verkauft, verliert meist große Teile des eingesetzten Vermögens. Deshalb ist ein langer Atem bei der Geldanlage wichtig, insbesondere bei Aktien.



In Aktien legen Sie am besten nur Geld an, von dem Sie ziemlich sicher sind, dass sie es in in den kommenden Jahren nicht dringend brauchen. Denn selbst noch so schwere Kursrutsche am Aktienmarkt können über die Zeit meist ausgeglichen werden.