Für bis zu 50 Euro können wir praktisch an jeden Ort in Europa fliegen. Der Nachteil: umbuchbar sind solche Billigtickets nicht mehr. Was viele nicht wissen: Auch wenn Sie einen Flug nicht antreten, ist Ihr Geld nicht ganz weg. Sie haben ein Anrecht darauf, wenigstens einen Teil des Ticketpreises zurückzubekommen, und zwar den Teil, den die Fluggesellschaft nicht bezahlen musste, weil Sie nicht an Bord gegangen sind. Dazu zählen Flughafengebühren, Steuern und Treibstoffzuschläge. Das kann mehr als die Hälfte des Ticketpreises sein. Bislang stellen sich da viele Fluglinien quer. Gebühren, Zuschläge und Steuern werden gar nicht oder zu niedrig ausgewiesen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verlangt zudem von den Fluggesellschaften, dass sie alle Preisbestandteile exakt aufdröseln, damit der Kunde zurückverlangen kann, was ihm zusteht (Az. C-290/16). Das kann sogar fast der gesamte Preis sein. Für Sie als Fluggast heißt das: Wenn Sie umplanen müssen, stornieren Sie den Flug, buchen Sie neu und verlangen Sie anschließend Ihr Geld, beispielsweise mit dem Musterschreiben von Finanztip.de , zurück.

Bestimmte Tage sind gerade für Städtereisende besonders günstig. Wenn Sie gern Städtereisen machen und über Ihre Zeit frei verfügen können, dann reisen Sie sonntags an. Denn in der Nacht von Sonntag auf Montag sind die Hotels in europäischen Großstädten oft deutlich weniger belegt und so manches Mal auch preiswerter. Einen Vergleich können Sie auf verschiedenen Portalen leicht durchführen. Wird beispielsweise für die Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Metropole eine Hotelauslastung von 70 Prozent angenommen, sind es am Sonntag vielleicht nur 65 oder gar 60 Prozent. Die Folge, die Zimmerangebote sind günstiger, besonders gilt das in der Hauptreisezeit.



Im vergangenen Herbst haben die Experten von Finanztip.de in Rom ein besonderes Beispiel gefunden. In der Nähe des Colosseums kostet eine 4-Sterne-Bleibe am zweiten Wochenende im Oktober von Samstag auf Sonntag 800 Euro – von Sonntag auf Montag weniger als 200 Euro.