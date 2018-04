Und wenn Sie (zum Beispiel als Selbstständiger) nicht in die gesetzliche Rente einzahlen, sollten Sie wissen, dass Sie 500 bis 600 Euro im Monat zur Seite legen müssen, um auf eine halbwegs auskömmliche Rente zu kommen. Bei den aktuell niedrigen Zinsen lohnen freiwillige Einzahlungen in die gesetzliche Rente sogar für viele Selbstständige mehr als klassische Rentenversicherungen.

Bildrechte: IMAGO

Bei der Betriebsrente – dem zweiten Weg zur privaten Altersvorsorge – muss der Chef ran. Er schließt den Vertrag ab. Betriebsrenten gibt es in verschiedenen Ausführungen: In kleinen Unternehmen sind vor allem Pensionskassen und Direktversicherungen verbreitet. Ob Ihre Direktversicherung kostengünstig ist, können Sie im Ratgeber von Finanztip.de prüfen. Wenn Sie einen Teil Ihres Gehalts in eine Betriebsrente fließen lassen, sollte der Chef auch etwas zuschießen. Schließlich spart der die Sozialversicherungsbeiträge für diesen Gehaltsanteil. Mindestens so viel sollte er Ihnen oben drauflegen. Nach langen Jahren des Zögerns hat die letzte Bundesregierung die Chefs jetzt sogar zu einer Beteiligung verpflichtet.