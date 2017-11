Hormone werden an unterschiedlichen Stellen im Körper gebildet: Zum einen werden sie in spezialisierten Hormondrüsen hergestellt, wie in der Hirnanhangdrüse oder Hypophyse, der Zirbeldrüse, der Schilddrüse, der Nebenniere und in bestimmten Bereichen der Bauchspeicheldrüse.

Während einer Schwangerschaft läuft die Östrogenproduktion der Frau auf Hochtouren. Bildrechte: Colourbox.de

Östrogen dagegen ist das wichtigste weibliche Sexualhormon. Die Bezeichnung steht als Oberbegriff für mehr als 30 verschiedene Hormone. Sie werden hauptsächlich in den Eierstöcken und zu einem geringeren Teil auch in der Nebennierenrinde produziert. Östrogene sind bei der Frau für die Entwicklung der Brust während der Pubertät zuständig, sie sind an der Steuerung des Menstruationszyklus beteiligt, fördern die Reifung einer befruchtungsfähigen Eizelle und wirken beim Knochenaufbau mit.



In einer Schwangerschaft läuft die Östrogenproduktion auf Höchstform. Sie haben aber auch eine stimulierende Wirkung auf das Immunsystem, vor allem aber steigern sie die sexuelle Lust bei Frauen. Auch beim Mann kommen Östrogene vor. Sie werden zum Beispiel in den Hoden produziert.