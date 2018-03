Die Frisurentrends für Frühling und Sommer 2018 lassen sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht über einen Kamm scheren – Individualität und Modernität sind genauso "in", wie Nostalgie und Romantik. Weniger Stylingprodukte kommen zum Einsatz und die natürlichen Strukturen der Haare werden mehr betont.

Bisher galt: Als Blondine musste man sich entscheiden; entweder man wählte Gold oder Asch. Hier galt der Teint als Wegweiser. Bei rötlicher Unterhaut passt Asch, Weizen und Platin. Dunkler Haut stehen hingegen Gold- und Karamelltöne.



Weiter im Trend ist die Färbetechnik "Balayage". Haupttrend ist Gloss Smudging. Hier gilt: Asch trifft auf Gold. Strähnen werden in unterschiedlichen Temperaturnuancen (warm und kalt) miteinander kombiniert. Brauntöne sollen in der neuen Saison vor allem glänzen. Hier sind pflegende Tönungen in nussigen Nuancen angesagt. Die etwas gewagteren Regenbogentöne aus 2017 verabschieden sich und werden im Sommer eine untergeordnete Rolle spielen.