Überprüfung der Kettenspannung



Sofern sich die Kette mehr als zwei Zentimeter nach oben drücken lässt, muss sie nachgespannt werden. Faustregel: Ein Zentimeter sollte noch Spiel sein.



Check der Schraubverbindungen



Alle Schraubverbindungen an tragenden Teilen wie Vorbau, Lenker, Sattelstütze und Kurbeln auf einen festen Sitz hin überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.



Bremsen-Check



Schwergängige Bowdenzüge ölen, um sie wieder geschmeidig zu machen. Bremsklötze auswechseln, wenn weniger als 1 mm Belag vorhanden ist. Bremswirkung überprüfen und gegebenenfalls die Bremszüge nachstellen.



Check der Kettenschaltung



Kettenschaltung überprüfen und gegebenenfalls einstellen, zunächst am Umwerfer, dann an der Zugspannschraube am Schalthebel. Dreht man die kleine Zugspannschraube am Schalthebel im Uhrzeigersinn, dann wandert das Schaltwerk zum kleineren Ritzel – und umgekehrt.