Rückenschmerzen, Nackenschmerzen oder Probleme mit dem Knie – das alles kann unter Umständen eine einzige Ursache haben: Das falsche Laufen. Vom ersten Schritt an stecken wir in den falschen Schuhen. Oder – und das reicht für den Fußkartographen Carsten Stark schon – wir stecken überhaupt in Schuhen.