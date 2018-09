Irgendwie ist das Thema nicht sehr sexy: Die Reifen am Auto fristen ein kümmerliches Dasein. Wenn der Gesetzgeber nicht irgendwann einmal Mindestprofiltiefe und "witterungsentsprechende Bereifung" vorgeschrieben hätte, würde sich wahrscheinlich kein Mensch für seine Pneus interessieren. In Deutschland gibt es aber die "Winterreifenpflicht", deshalb zerfällt das Jahr in zwei Hälften, jede wird mit einem Werkstatt-Termin, Wartezeit und Geldausgeben begonnen. Immer mehr Autofahrer haben davon genug und wechseln ihre Reifen nicht mehr, weil sie Ganzjahresreifen fahren.