Wer in Vorstadtsiedlungen am Sonnabendnachmittag durch die Straßen läuft, wird viele Autos auf der Garagenauffahrt sehen, kaum eins bei geöffnetem Garagentor darin. Da stehen stattdessen Fahrräder, der mehrflammige Gasgrill, der Rasentraktor, die Tiefkühltruhe der Großfamilie und, und, und. All das hat nichts oder nur wenig mit "Kraftfahrzeugen und deren Teilen" zu tun und ist dort nach Meinung des Gesetz- und Verordnungsgebers fehl am Platze.



Theoretisch könnte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes eine "erlaubnispflichte Nutzungsänderung" erkennen und bürokratisch zur Tat schreiten. In der Praxis ist der Redaktion jedoch kein derartiger Fall bekannt, der theoretisch bis zu 500 Euro Ordnungsgeld kosten könnte. Die gelebte Praxis sollte jedoch keineswegs einer Entrümpelung der ehemaligen Garage im Wege stehen: So ein Unterstellplatz für das Auto, witterungsgeschützt, ist eine feine Sache! Diese Idee könnte aber einen Haken haben: Normgaragen aus den 60ern haben bei den aktuellen 3XL-SUVs Schluckbeschwerden.