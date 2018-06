Bildrechte: IMAGO

In Deutschland gibt es etwa 30 regionale Spenderdateien wie beispielsweise den Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden e.V. (VKS) und zusätzlich die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Wer sich bei den Spenderdateien meldet, erhält ein kleines Paket mit zwei Wattestäbchen, mit denen man selbst einen Abstrich der Wangenschleimhaut machen kann. Das Ganze geht dann wieder per Post zurück.



Im Labor werden dann die Speichelproben auf verschiedene Gewebemerkmale hin untersucht. Die Ergebnisse werden an das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland in Ulm gemeldet und dort gespeichert. Damit ist man ein potentieller Stammzellenspender und im Idealfall der genetische Zwilling eines Betroffenen. Wenn die Gewebemerkmale mit denen eines Patienten übereinstimmen, wird man über die nächsten Schritte informiert.



Rund ein Drittel aller registrierten Spender wird im Laufe der Jahre angeschrieben und um eine Nachuntersuchung gebeten. Bei der sogenannten Feintypisierung wird mit Hilfe einer weiteren kleinen Blutprobe noch etwas genauer geprüft, ob die Stammzellen für einen erkrankten Menschen passen.