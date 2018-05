Die Grafik zeigt eine mit Gallensteinen erkrankte Galle. Bildrechte: dpa

Die Behandlung richtet sich danach, ob Gallensteine in der Gallenblase oder im Gallengang liegen. Ob Beschwerden vorliegen oder nicht. Nach der Stärke der Beschwerden und danach, ob Gallengang oder Gallenblase entzündet sind. Dabei spielt es auch eine Rolle, ob Symptome wie Fieber und Gelbsucht hinzukommen oder nicht.



Bei Gallenkoliken werden in der Regel vom Arzt zunächst ein Schmerzmittel und ein die Gallenwege weitendes und entspannendes Medikament gegeben. Dabei wird die Stärke des Schmerzmittels der Intensität des Schmerzes entsprechen.



Nach einer Gallenkolik sollte 24 Stunden keine Nahrung aufgenommen werden und anschließend ist auf eine gesunde (ballaststoffreiche, fettbewusste) Ernährung zu achten. Oft werden Gallensteine auch operativ entfernt. Auf lange Sicht ist es in jedem Falle sinnvoll, die Gallenblase zu entfernen, wenn Gallensteine Beschwerden hervorrufen.



Müssen die Gallensteine entfernt werden, werden sie zusammen mit der Gallenblase entfernt. Dies geschieht nach Möglichkeit laparoskopisch/endoskopisch, also mittels Schlüssellochchirurgie, und nicht durch eine offene Operation. Eine laparoskopische Operation wird in Vollnarkose durchgeführt.