Leichter leben | 26.04.2018 | 17:00 Uhr Was hilft gegen Kopfschmerz und Migräne?

Es pocht, es sticht oder zieht, oft nur halbseitig – so äußert sich häufig Migräne. Zu dem heftigen Kopfschmerz kommen weitere Symptome wie Übelkeit, Licht- oder Geräuschempfindlichkeit. Frauen sind dreimal häufiger betroffen als Männer. Doch wie unterscheidet sich eine Migräne von Kopfschmerzen, die zu den häufigsten Beschwerden zählen und in mehr als 200 Arten auftreten können? Was gegen dieses Volksübel hilft, erklärt Gesundheitsexperte Dr. Thomas Dietz.