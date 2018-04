Das Einsetzen eines Hirnschrittmachers ist die letzte Therapieoption für so manchen Betroffenen. Die sogenannte tiefe Hirnstimulation ist seit den 1990er-Jahren eine verlässliche Methode, um die Lebensqualität der Patienten deutlich zu verbessern.

Bei dem Eingriff werden Elektroden tief in das Gehirn eingesetzt. Ziel ist eine Region in der Tiefe des Gehirns, die unter anderem die Koordination von willkürlichen Bewegungen steuern hilft. Die Elektroden sind über Kabel, die unter der Haut liegen, mit einem Schrittmacher verbunden. Der Schrittmacher sendet Impulse, die die Bewegungsstörungen unterdrücken. Nach der Operation wird der Schrittmacher von außen langsam auf die notwendigen Stimulationsparameter angepasst. Die Patienten brauchen in den ersten Wochen etwas Geduld, bis die optimale Einstellung gefunden ist. Doch mit dieser OP, können dann Medikamente und die damit einhergehenden Nebenwirkungen um bis zu 90 Prozent eingespart werden.