Nach Auskunft der Deutschen Herzstiftung werden in Deutschland pro Jahr mehr als 77.000 Herzschrittmacher implantiert. Die erste Operation dieser Art erfolgte im Oktober 1958 in Schweden. Der Patient wurde 86 Jahre alt und "verbrauchte" stolze 26 Herzschrittmacher insgesamt. Dank der immer kleiner werdenden Geräte konnte er ein aktives Leben führen, konnte Sport treiben und reisen.

Dr. Rune Elmqvistdem, Arzt und Ingenieur von 1958, kommentierte die Herzschrittmacher-Technologie 1983 auf einem Kongress in Wien: „Ich muss zugeben, dass ich am Anfang den Schrittmacher mehr oder weniger für eine technische Kuriosität hielt. Deshalb ist es fantastisch gewesen, der enormen Entwicklung zu folgen.“ Herzrhythmusstörungen, die mit einem zu langsamen Herzschlag oder einem kompletten Aussetzen des Herzschlages einhergehen, können bei Betroffenen zu Ohnmachtsanfällen, Schwindel und allgemeiner Schwäche führen. In diesen Fällen kann ein Herzschrittmacher als künstlicher Taktgeber dienen.

Ein Schrittmacher kann auch sinnvoll sein, wenn der Puls in Ruhe gut ist, aber bei Belastung nicht ausreichend ansteigt und dadurch die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Die Mediziner sprechen dann von der sogenannten chronotropen Inkompetenz.

Was ist ein Herzschrittmacher?

Das ist ein kleines medizinisches Gerät, das das Herz mit einem elektrischen Impuls zu einem regelmäßigen Herzschlag anregt. Herzschrittmacher (Pacemaker) helfen zu langsam oder unregelmäßig schlagenden Herzen, den Herzschlag wieder zu stabilisieren.

Wie funktioniert ein Herzschrittmacher?

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die heutigen Taktgeber sind kaum größer als eine Zwei-Euro-Münze oder sogar noch kleiner. Elektroden – spezielle, dünne Drähte - führen vom Schrittmacher in das Herz und registrieren dort den Herzrhythmus. Kommt es zu Störungen, ist dieser also zu langsam oder setzt ganz aus, gibt der Herzschrittmacher über die Elektroden elektrische Impulse ab, die das Herz antreiben.



Der Herzschrittmacher wird nur aktiv, wenn Störungen im Herzrhythmus von ihm festgestellt werden.



Herzschrittmacher von heute sind in der Lage, sich auf die körperliche Beanspruchung des Patienten einzustellen und den Herzschlag anzupassen. Sie speichern Informationen über den Herzrhythmus, die der Kardiologe abfragen kann. Sie können sogar die Daten zur Herzsituation des Trägers - bei Bedarf sogar automatisch - übers Handy an den behandelnden Kardiologen weiterleiten. So können sich Patienten die An- und Abreise und die Wartezeiten bei den Routineüberprüfungen sparen.

Zum Austausch der Batterie des Schrittmachers dürfte ein Arzt-Patienten-Kontakt aber auch in zukunft erforderlich bleiben.

Müssen Herzschrittmacher regelmäßig kontrolliert werden?

Regelmäßige Kontrollen sind erforderlich - nach einem Monat, nach drei Monaten und dann halbjährlich. Dabei werden die Funktion und die Batterieleistung des Herzschrittmachers überprüft. Dazu legt der Arzt einen Programmierkopf auf die Haut über dem Schrittmacher, der die Daten schmerzlos an das Programmiergerät überträgt. Der Patient bekommt einen Herzschrittmacherausweis, den er ständig bei sich tragen sollte. Bei der Schrittmacherkontrolle kann der Arzt auch feststellen, ob die Elektroden verrutscht oder gebrochen sind. Diese Komplikationen treten aber selten auf.

Mit Herzschrittmacher Sport treiben?

Moderne Herzschrittmacher erlauben es den Patienten, Sport zu treiben, denn sie stellen sich auf die körperliche Belastung des Trägers ein. Die Geräte speichern auch Informationen über den Herzrhythmus bei Bewegung und Sport, die der Arzt bei der Schrittmacherkontrolle abfragen kann.

Mini-Herzschrittmacher / Implantate direkt im Herz