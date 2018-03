Leichter leben | 15.03.2018 | 17:00 Uhr So bleibt der Rücken gesund

Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit. Diese Beschwerden sind der häufigste Grund für Krankschreibungen in Deutschland. Immerhin leidet fast jeder dritte Deutsche daran. Die Hauptursachen sind einseitige Belastungen und fehlende Bewegung. Nur in 15 Prozent der Fälle haben Betroffene Rückenschmerzen auf Grund ernsthafter Erkrankungen. Dr. Thomas Dietz erklärt am Tag der Rückengesundheit, welche Übungen den Rücken stärken.