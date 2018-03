Damit Leistungen von der Pflegekasse in Anspruch genommen werden können, muss ein Antrag gestellt werden. So geht’s:

Antrag stellen: An die Pflegekasse des Angehörigen, sie ist an die Krankenkasse angegliedert (formloses Schreiben mit Datum genügt, Kopie machen). Der Versicherte muss unterschreiben.



Antrag ausfüllen: Wenn die Pflegekasse das Antragsformular zugeschickt hat, füllen Sie es aus – am besten mit einem Pflegeexperten, der die Fachausdrücke kennt und erläutert. Das Formular, unterschrieben vom Versicherten, an die Pflegekasse zurückschicken.



Gutachter (MDK): Ein beauftragter Gutachter (vom MDK), beauftragt durch die Pflegekasse, kommt ins Haus und ermittelt den Grad der Pflegebedürftigkeit. Beim diesem Besuch, der angekündigt sein muss, spricht der Gutachter natürlich mit dem Pflegebedürftigen und notiert, wie mobil dieser noch ist und welche Hilfe er bei alltäglichen Arbeiten braucht.