Aus der überschüssigen, nicht ausgeschiedenen Harnsäure entstehen sogenannte Urate, das sind Harnsäure-Kristalle. Diese lagern sich im meist belasteten Gelenk, dem Grundgelenk der Großzehe, an. Durch Bewegung entsteht eine Reizung. Zusätzlich versucht der Körper über Nacht mit Hilfe einer Entzündung die Urate zu entfernen. Das Gelenk schwillt an, rötet sich und ist heiß. Der Schmerz ist so extrem, dass das Gehen zur Qual wird.



Chronische Form



Hierbei werden die Urate nicht nur in, an und um Gelenke sondern auch in anderen Körperregionen abgelagert. Eine akute Form, ein Schub ist hierbei zusätzlich möglich. Andererseits sind bei dem akuten Gichtanfall aus vollem Wohlbefinden heraus auch bereits Ablagerungen in den Geweben zu registrieren, besonders, wenn sie öfter über einen längeren Zeitraum auftreten.