Trockenshampoo: Vom Trendprodukt zum Wundermittel. Trockenshampoo ist beliebt wie nie zuvor. Der Effekt: nicht nur eine Haarwäsche "to go" und neue Frische sondern auch Volumen und Geschmeidigkeit. Perfekt auch zum Vorbereiten von Hochsteckfrisuren. Einfach Kopfüber in die Haaransätze sprühen und Haar zurückwerfen. Alternativ geht im Notfall auch Babypuder. Sollte das Produkt weiß sein, dann auf Rückstände auf der Kopfhaut achten.



Thermal Dry Conditioner: Natürliche aerosolfreie Sprays, welche auf trockenes Haar aufgesprüht werden:





Machen das Haar geschmeidig und pflegen

Ideal für unterwegs, da kein Ausspülen notwendig

Durch Jojoba- und Sonnenblumenöl Pflege ohne zu beschweren



Thickening Paste: halbmatter, definierter Haarwachs. Er kräftigt das Haar und eignet sich für ein natürlich strukturiertes Finish. Mein Favorit für Kurzhaarfrisuren und Männerstyles.



Volumen- und Verdickersprays: Nach dem Waschen in das feuchte Haar sprühen und dann wie gewohnt stylen. Optimal einzusetzen bei feinem Haar. Diese Produkte beschweren nicht und stärken das Haar besonders am Ansatz. Durch sogenannte Filmbildner wird das Haar ausgesteift und die Frisur erhält Fülle und Volumen. Einige Produkte enthalten zusätzlich einen Hitzeschutz, welcher Strukturschäden vermeidet.



Farbansatzpuder oder Sprays: Die Nothelfer gegen graue Ansätze. Ist der Nachfärbetermin noch ein paar Tage hin und die grauen Haare wachsen mal wieder schneller; eine gute Alternative die Zeit zu überbrücken. Achtung: Nicht als Farbersatz verwenden! Und Vorsicht bei nassem Wetter, einige Produkte laufen bei viel Nässe ab. Ich persönlich mag das Puder lieber, da es etwas besser abdeckt. Eingesetzt werden sollte das Produkt nur am Scheitel, Schläfenansatz und den Gesichtskonturen.