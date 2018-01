Sie haben es getan! Und nun: der erste Schock! Aus lang ist kurz und aus blond ist rot geworden; und so haben Sie sich das Ergebnis nicht vorgestellt! Nach so einer extremen Veränderung heißt es erst einmal Ruhe bewahren. Bevor Sie sich im ersten Impuls eine Mütze kaufen oder gleich wieder zum Friseur rennen, um zu retten, was zu retten ist – schlafen Sie auch hier eine Nacht darüber. Besser noch: geben Sie sich mindestens zwei Wochen Zeit, um sich mit dem Erscheinungsbild vertraut zu machen. Denn so eine Reaktion kommt gar nicht so selten vor. Manchmal hilft auch das Feedback einer ehrlichen, besten Freundin.