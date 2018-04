Schnelle Hochsteckfrisuren sind z. B. einfache Zöpfe, leichte Flechtfrisuren oder ein Messy-Chignon. Am unkompliziertesten funktioniert das Styling mit Hilfe von Haarnadeln und Klemmen (Bobby-Pins), schlichten Spangen oder Haarbändern (gerade super angesagt). Das Ganze darf gern ungemacht wirken. Auch einzeln geflochtene Strähnen in offenem Haar lassen eine etwas mitgenommene Frisur am Morgen gleich wieder besonders aussehen. Sind die Haaransätze zu platt und das Volumen fehlt, dann kopfüber Trockenshampoo auftragen und mit Haarspray fixieren. Das Ergebnis ist eine kleine Wunder-Volumen-Mähne. Wer es gern etwas geordneter mag, einfach die Haare in 5-7 Passés teilen und die Längen (ca. 20 cm) über ein Glätteisen oder Rundeisen ziehen. So entsteht ein edler Look. Auch hier bitte Hitzeschutz!