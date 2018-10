Fast alle namhaften Leuchtmittelhersteller vertreiben heute auch intelligente Birnen. Die kommunizieren per Bluetooth oder WLAN mit dem Smartphone, Tablet oder einem Netzwerk-Knotenpunkten (Hub oder Bridge). Um die Schaltzentrale einzurichten, muss man sich ein bisschen in seinem Netzwerk zu Hause auskennen.



In der Regel muss der Hub bzw. die Bridge in das Heimnetzwerk eingebunden werden. Wenn Smartphone oder Tablet inklusive App und Hub sich im selben Netzwerk befinden, können über die App alle Einstellungsmöglichkeiten, die die Birne bietet, vorgenommen werden. Zur Installation sollte man sich ruhig Zeit nehmen. Wer dann noch Lust hat, kann auch noch die Verknüpfung zwischen den Sprachassistenten und dem Licht herstellen, sodass das Licht per Sprachbefehl gesteuert werden kann.



Je nach Hersteller lassen sich die Birnen aber auch per Bluetooth direkt mit dem Smartphone koppeln. In dem Fall ist es ausreichend sich eine App aufs Smartphone zu laden und schon kann die Birne angesteuert werden.