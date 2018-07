Medikamente sind in den meisten Fällen licht- und temperaturempfindlich und sollten deshalb nie der prallen Sonne oder großen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. Grundsätzlich sollten Sie Medikamente immer in der Originalverpackung mit Beipackzettel aufbewahren. So wissen Sie immer, um welches Medikament es sich handelt, haben die Anwendungshinweise parat und wissen, wann das Medikament verfällt.