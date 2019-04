Kann der Mieter die Zustimmung zu der vom Vermieter verlangten Mieterhöhung im Ganzen verweigern, wenn das Mieterhöhungsverlangen an sich berechtigt, aber zu hoch ausgefallen ist?

Der Mieter, der ein dem Grunde nach berechtigtes Erhöhungsverlangen des Vermieters im Ganzen ausschlägt, muss damit rechnen, dass er im Rechtsstreit in dem Umfang zur Zustimmung verurteilt wird, in dem das Erhöhungsverlangen berechtigt ist. Dementsprechend ist in solchen Fällen dem Mieter anzuraten, dass er dem Erhöhungsverlangen teilweise zustimmt. In derjenigen Höhe, in der er zugestimmt hat, schuldet er mit Beginn des dritten Kalendermonats nach dem Zugang des Erhöhungsverlangens die erhöhte Miete. Der Vermieter wiederum muss dann entscheiden, ob er wegen der Differenz eine Klage anstrengt.

Was kann der Mieter tun, wenn das Erhöhungsverlangen des Vermieters berechtigt ist, er sich die erhöhte Miete aber nicht leisten kann oder will?

Im Falle des Verlangens einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete (oder nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen), kann der Mieter bis zum Ablauf des zweiten Monats nach dem Zugang der entsprechenden Erklärung des Vermieters das Mietverhältnis außerordentlich zum Ablauf des übernächsten Monats kündigen. Beispiel: Geht dem Mieter das Schreiben des Vermieters im April 2019 zu, so endet die Frist zur Kündigung mit Ablauf des Juni 2019 und endet das Mietverhältnis aufgrund dieser Kündigung mit Ablauf des August 2019. Macht der Mieter von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch, so tritt die Mieterhöhung nicht ein. Im Beispielsfall ist dann also bis Ende August 2019 die bisherige Miete zu zahlen.

Wegen zahlreicher Eigenleistungen des Mieters ist im Mietvertrag vereinbart, dass die Miete sich bei Vertragsbeginn noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau befindet und jedes Jahr um ein Prozent erhöht. Kann der Vermieter nach Ablauf des ersten Vertragsjahres darüber hinaus verlangen, dass die Miete der ortsüblichen Vergleichsmiete angepasst wird?

In einem schriftlichen Mietvertrag kann wirksam vereinbart werden, dass die Miete für bestimmte Zeiträume des Mietverhältnisses, die jeweils mindestens ein Jahr andauern müssen, eine unterschiedliche Höhe hat; dabei ist die jeweilige Miete oder die jeweilige Erhöhung in einem Geldbetrag auszuweisen. Während der Laufzeit einer solchen Staffelmiete ist eine Erhöhung zur Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete ausgeschlossen. Gleiches gilt, wenn eine so genannte Indexmiete vereinbart ist. Darunter versteht man eine Vereinbarung, wonach die Miete durch den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland bestimmt wird.

In welchem Umfang darf der Vermieter die Miete erhöhen, nachdem er Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt hat?

Bildrechte: Colourbox.de Seit dem 1. Januar 2019 kann der Vermieter 8 % (früher: 11 %) der für die Modernisierung der Wohnung aufgewendeten Kosten auf die Jahresmiete umlegen. Dabei bleiben Kosten unberücksichtigt, die mit öffentlichen Fördermitteln gedeckt werden. Werden Modernisierungsmaßnahmen für mehrere Wohnungen durchgeführt, so sind die Kosten angemessen auf die einzelnen Wohnungen aufzuteilen. Neben der relativen Grenze von 8 % der Modernisierungskosten hat der Vermieter bei einer auf Modernisierung gestützten Mieterhöhung nun auch eine absolute Grenze zu beachten: Die monatliche Miete darf sich innerhalb von sechs Jahren nicht um mehr als 3 Euro je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen. Beträgt die monatliche Miete vor der Mieterhöhung weniger als 7 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, so darf sie sich sogar nur nicht um mehr als 2 Euro je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen.

Was versteht man unter Modernisierungsmaßnahmen?

Während die (nicht zur Mieterhöhung berechtigende) Instandhaltung der Bewahrung oder Wiederherstellung des vertraglich vereinbarten Zustandes der Wohnung dient, handelt es sich bei der Modernisierung um bauliche Veränderungen, die diesen Zustand verbessern. Hierzu gehört etwa das nachhaltige Einsparen von Energie oder die nachhaltige Reduzierung des Wasserverbrauchs. Nicht erforderlich ist insoweit, dass die Kosten derartiger Modernisierungsmaßnahmen vollständig durch Ersparnisse des Mieters bei den einschlägigen Arten von Betriebskosten kompensiert werden.

Welche Anforderungen gelten für Form und Inhalt der Mieterhöhungserklärung des Vermieters nach Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen?

Die Mieterhöhung ist in Textform (Schreiben, E-Mail, Telefax etc.) zu erklären. Die Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr die Erhöhung auf Grund der entstandenen Kosten berechnet und entsprechend den gesetzlichen Anforderungen erläutert wird.

Ab welchem Zeitpunkt wird die auf Modernisierung gestützte Mieterhöhung wirksam?

Der Mieter schuldet die erhöhte Miete mit Beginn des dritten Monats nach dem Zugang der Mieterhöhungserklärung des Vermieters. Beispiel: Geht das Schreiben dem Mieter im April 2019 zu, ist die erhöhte Miete von ihm mit Beginn des Monats Juli 2019 zu zahlen. Davon abweichend tritt die Erhöhungswirkung sogar erst mit Beginn des neunten Monats nach dem Zugang jener Erklärung ein, wenn (1.) der Vermieter dem Mieter die Modernisierungsmaßnahme nicht ordnungsgemäß angekündigt hat oder (2.) die tatsächliche Mieterhöhung die vor Beginn der Modernisierungsmaßnahme angekündigte um mehr als 10 Prozent übersteigt.

Weitere Informationen zum Thema enthält die Broschüre