Es besteht eine vertragliche Nebenpflicht des Vermieters, seine Zustimmung zu erteilen, dass der Mieter seinen Ehepartner bzw. gleichgeschlechtlichen Lebenspartner sowie dessen und eigene Kinder in die Wohnung aufnimmt. Gleiches dürfte in Bezug auf einen Lebensgefährten oder eine Lebensgefährtin gelten, die bzw. der mit dem Mieter nicht verheiratet oder verpartnert ist. In allen genannten Fällen hat der Mieter ein berechtigtes Interesse an der Aufnahme von Mitbewohnern. Diesem Anspruch des Mieters sind freilich räumliche Grenzen gesetzt. So ist eine Einraumwohnung für eine fünfköpfige Familie – nach objektiven Maßstäben – nicht geeignet, weshalb der Vermieter einer derartigen Nutzung der Mietsache nicht zustimmen muss. Zwei Personen in einer Einraumwohnung sind von ihm aber wohl hinzunehmen.

Grundsätzlich ist der Mieter an eine vereinbarte Befristung des Mietverhältnisses gebunden, er kommt also vor Ende der Laufzeit nicht aus dem Vertrag heraus. Auch auf einen von ihm gestellten Nachmieter muss sich der Vermieter grundsätzlich nicht einlassen, es sei denn, der Mietvertrag sieht dies ausdrücklich vor (so genannte Nachmieterklausel). Die Gerichte haben aber in besonderen Härtefällen Ausnahmen zugelassen, zum Beispiel wenn der Mieter aus beruflichen Gründen in eine andere Stadt oder ein betagter Mieter in ein Pflegeheim umziehen muss. Ein solcher Härtefall kommt aber nur dann in Betracht, wenn der Mieter die Gründe für den notwendigen Umzug nicht selbst herbeigeführt hat.