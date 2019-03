Bildrechte: imago/Sven Simon

Steuerfrei sind ferner Einnahmen, die aus einer Nebentätigkeit in einer Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke, beispielsweise in einem gemeinnützigen Verein, herrühren, bis zu einer Höhe von insgesamt 720 Euro im Jahr (sog. Ehrenamtspauschale).



Die beiden Befreiungen können miteinander kombiniert werden: Wer beispielsweise als Nebentätigkeit in einem Sportverein gegen ein jährliches Entgelt von 2.400 Euro die Jugendmannschaft trainiert und gegen ein Entgelt von 720 Euro im Jahr als Schatzmeister im Vereinsvorstand fungiert, erhält die Summe von 3.120 Euro steuerfrei. Zahlt der Verein hingegen dem nebenberuflichen Schatzmeister ein Entgelt von 1.000 Euro jährlich, so wird dieses Beschäftigungsverhältnis, soweit es die über den Freibetrag von 720 Euro hinausgeht, als Minijob behandelt. Der Verein muss dann somit auf einen Entgeltanteil von 280 Euro Abgaben für geringfügige Beschäftigung entrichten.