Eine durchschnittliche bis gute körperliche Verfassung, Kondition sowie Bergerfahrung ist in jedem Fall empfehlenswert. Technisch gesehen stellt die Tour keine zu großen Anforderungen. Dementsprechend sind technische Hilfsgeräte an keiner Stelle nötig. Die Wege sind bestens markiert und gut angelegt. An manchen Stellen sind Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefragt, schwierige Stellen sind aber gesichert und ohne Probleme zu bewältigen. Wetterumschwünge sollten vor allem bei der Auswahl der Kleidung beachtet werden. Auch wenn es Sommer ist, kann in den Kamm- und Gipfellagen plötzlicher Schneefall einsetzen.