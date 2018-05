Den Teig auf die bemehlte Arbeitsfläche geben und von unten her schonend rechteckig ausziehen. Die vorhandene Luft sollte im Teig erhalten bleiben. Neun eckige Teiglinge abtrennen (ca. 90 g) und in einem bemehlten Tuch ca. 1 Stunde bei Raumtemperatur reifen lassen.

Die Teiglinge umgedreht auf Backpapier setzen und mitsamt dem Backpapier auf das auf 230°C vorgeheizte Blech in den Ofen schieben und mit einem weiteren heißen Blech zudecken (Muschelschalenprinzip). 20 Minuten bei 230°C backen. Nach 8 Minuten das obere Blech aus dem Ofen nehmen. In den letzten 2–3 Minuten auf Heißluft/Umluft stellen und die Tür einige Sekunden zum Dampfablassen öffnen.

Bildrechte: IMAGO

370 g Dinkelmehl 630

40 g Dinkelvollkornmehl

210 g Wasser (kalt)

10 g Salz

0,3 g Frischhefe

8 g Butter (zimmerwarm)

125 g Kartoffeln (gekocht, gepellt, zerdrückt)



Die Kartoffeln kochen, auskühlen lassen, abpellen und fein zerdrücken. Alle Zutaten abwiegen und von Hand zu einer einheitlichen Masse vermischen. Den Teig vor dem Antrocknen geschützt 24 Stunden bei Raumtemperatur (18–20 °C) ruhen lassen. Zwischendurch je einmal nach ca. 2–8 Stunden und 12–18 Stunden dehnen und falten.



